Цена нефти Brent поднялась выше $101 впервые с 13 апреля

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в $101 (7587 тыс. рублей) за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 22:42 по московскому времени, июньский фьючерс Brent 2026 года прибавлял 2,05% и торговался по $100,50 (7512 тыс. рублей) за баррель. Уже через несколько минут рост увеличился. Так, к 22:52 мск стоимость выросла до $101,02 (7535 тыс. рублей), что соответствует увеличению на 2,58%.

Положительную динамику показала и нефть марки WTI. Фьючерсы с поставкой в июне 2026 года выросли на 2,83% и достигли $92,21 (6911 тыс. рублей) за баррель.

Ранее стало известно об увеличении цены Brent. С 19 марта фьючерсы превысили отметку $115 (около 9,4 тыс. рублей) за баррель. На лондонской бирже ICE стоимость выросла более чем на 2,5%.

До этого отмечалось, что американская марка нефти WTI за неделю взлетела на 36% до $90,90 (7,6 тыс. рублей), Brent достигла $92,69 (7,7 тыс. рублей). Причиной такого роста стала спорная ситуация в Ормузском проливе, а также общая остановка добычи ключевыми игроками региона.