30 марта 2026 в 04:12

Стоимость нефти Brent резко выросла впервые с марта

Цена нефти Brent впервые с 19 марта 2026 года превысила $115 за баррель

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне 2026 года впервые с 19 марта превысили отметку $115 (около 9,4 тыс рублей) за баррель. На лондонской бирже ICE стоимость выросла более чем на 2,5%.

Данные торгов показали, что на 01:15 мск Brent росла на 2,74%, достигнув $115,65 (около 9,4 тыс рублей) за баррель, а к 01:25 мск рост замедлился до $115,40 (около 9,4 тыс рублей) (+2,51%).

Аналитики отмечают, что резкое повышение цен связано с динамикой мирового спроса и предложением нефти на рынке. Рост Brent демонстрирует тенденцию к стабилизации после периода снижения в марте 2026 года.

Ранее стало известно, что американская марка нефти WTI за неделю взлетела на 36% до $90,90 (7,6 тыс. рублей), Brent достигла $92,69 (7,7 тыс. рублей). Причиной такого роста стала спорная ситуация в Ормузском проливе и остановка добычи ключевыми игроками региона.

До этого издание UnHerd сообщило, что эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном может сыграть на руку России. По мнению авторов, возможный хаос в Иране приведет к росту цен на нефть и усилению зависимости Европы от российских энергоресурсов, что укрепит позиции Москвы в украинском конфликте.

