В Италии вызвали посла России после заявлений Соловьева МИД Италии вызвал посла России Парамонова из-за высказываний Соловьева о Мелони

Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил о вызове посла России в Риме Алексея Парамонова. Поводом стали высказывания телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Таяни также выразил официальный протест. В итальянском МИД подчеркнули, что считают подобные заявления крайне серьезными и оскорбительными.

Ранее итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини заявил: визит украинского президента Владимира Зеленского в Рим стал иллюстрацией упадка Италии. По его мнению, европейская страна находится в глубоком кризисе, а поддержка Киева не приносит ей никакой пользы.

До этого премьеры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен заявили, что над Европой нависла проблема, связанная с риском миграционного кризиса на фоне войны на Ближнем Востоке. По их словам, Еврокомиссия должна изучить механизмы действий на случай эскалации конфликта. В свою очередь экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ЕС не готов к преодолению таких кризисов вокруг Ирана.