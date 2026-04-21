Минфин США ввел новые санкции против Ирана

Министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении Ирана, сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). В черный список включены восемь граждан Ирана, а также четыре компании из Ирана, ОАЭ и Турции. Кроме того, под санкции подпали два самолета Boeing 777-200ER иранской авиакомпании Mahan Air.

Ранее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Иран пока не подтвердил готовность принять участие в переговорах с США в Исламабаде. Он отметил, что Пакистан прилагает искренние усилия, чтобы убедить иранское руководство принять участие во втором раунде переговоров, и эта работа продолжается.

До этого в МИД Ирана заявили, что Тегеран до конца не определился с участием в переговорах с США из-за противоречивых сигналов Вашингтона. Окончательное решение пока не принято, иранская сторона ждет, что мероприятие будет ориентировано на результат.

Кроме того, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис написал, что Иран не смягчит свою позицию в диалоге с США. По его словам, угрозы в адрес Тегерана приводят к обратному эффекту и лишь ужесточают позицию республики, что может привести к новой войне.