Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 21:10

В России за неделю существенно выросли морские отгрузки нефти

«Коммерсант»: морской экспорт российской нефти за неделю вырос на 22%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Морской экспорт российской нефти вырос на 22% после трех недель снижения, сообщает «Коммерсант». Он обеспечен восстановлением отгрузок из портов Приморск и Усть-Луга, тогда как поставки из Новороссийска остаются парализованными.

Повреждения портовой инфраструктуры в результате атак привели к падению ранее повышенного спроса на перевозку российской нефти, что спровоцировало коррекцию фрахтовых ставок, сказано в публикации.

Основной вклад в восстановление внесли порты Приморск и Усть-Луга: суточный объем экспорта за неделю вырос на 83,6%, достигнув 184 тыс. тонн. Число рейсов увеличилось с семи до 12. По оценкам ЦЦИ, 38% балтийских поставок направляются в Турцию, 28% — в Индию, 18% — в Египет и 8% — в Китай.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами. Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.