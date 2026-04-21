Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер

Аргентинский режиссер Луис Пуэнсо, удостоенный премии «Оскар» в 1986 году за фильм «Официальная версия», скончался в возрасте 80 лет, сообщила в соцсетях ассоциация «Общество аргентинских авторов» (Argentores). Он умер во вторник, 21 апреля, в Буэнос-Айресе.

С глубокой скорбью мы прощаемся с выдающимся сценаристом, режиссером, продюсером и членом нашей организации Луисом Пуэнсо, который скончался сегодня в городе Буэнос-Айрес в возрасте 80 лет, — говорится в сообщении.

Пуэнсо также известен по картинам «Старый гринго» (1989) с Грегори Пеком и «Чума» (1992) по роману Альбера Камю. Помимо Оскара он получил «Золотой глобус», девять премий «Серебряный кондор» и другие 11 наград.

Ранее умер один из основателей и главный идеолог митьков, петербургской творческой группы, Владимир Шинкарев. Художник скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти Шинкарева стали проблемы с сердцем.

Также стало известно о кончине американского актера и продюсера Патрика Малдуна, известного по роли Зандера Баркалоу в фильме «Звездный десант» 1997 года. Он скончался от сердечного приступа в возрасте 57 лет. Последний фильм с его участием под названием «Грязные руки» должен выйти в прокат в 2026 году.