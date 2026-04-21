Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию

21 апреля 2026 в 20:21

Додон: усиление позиции евроскептиков в ЕС со временем повлияет и на Молдавию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Усиление позиции евроскептиков в ЕС со временем повлияет и на политическую ситуацию в Молдавии, написал экс-президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. По его словам, результаты недавних выборов в странах Восточной Европы являются тому доказательством.

Ситуация в ЕС постепенно меняется: усиливаются позиции евроскептиков, суверенистов и патриотических сил. <…> Этот процесс набирает обороты и в перспективе повлияет и на политическую ситуацию в Молдове, — написал он.

Политик подчеркнул, что победа Петера Мадьяра в Венгрии, которой так радовалась нынешний президент Молдавии Майя Санду, не приведет к смене курса страны — Венгрия продолжит политику государственника Виктора Орбана. Также он отметил, что в воскресенье в Болгарии победила партия Радева, которая выступает за национальные интересы и за диалог с Россией.

Ранее стало известно, что кабинет министров Молдавии намерен предложить парламенту расторгнуть еще два соглашения в рамках СНГ. Первый документ регулирует раздел вагонного и контейнерного парка бывшего Министерства транспорта СССР, второй касается создания межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества.

