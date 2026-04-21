Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа Более половины американцев заявили об ухудшении когнитивных способностей Трампа

Около 51% американцев полагают, что когнитивные способности президента США Дональда Трампа ухудшились за последний год, пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса. Мнения разделились: ухудшение отметили 85% демократов, 54% независимых избирателей и 14% республиканцев.

Только 26% респондентов считают Трампа сдержанным человеком. Среди республиканцев мнения разделились почти поровну: 53% видят его уравновешенным, а 46% — нет.

В последние недели Трамп угрожал уничтожить иранскую цивилизацию, критиковал папу римского Льва XIV и требовал присоединить Гренландию к США, применив силу против Дании. Это встревожило союзников.

Согласно опросу, понтифику симпатизируют 60% американцев, а американскому лидеру — только 36%. Рейтинг одобрения его работы удерживается на минимуме: 62% оценивают деятельность главы государства негативно.

Ранее сообщалось, что Трамп несколько часов кричал на помощников, узнав о сбитом в начале апреля над Ираном американском истребителе F-15E. Он опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года, когда иранские студенты захватили посольство США в Тегеране и удерживали 66 американских дипломатов и сотрудников.