Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 19:47

Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа

Более половины американцев заявили об ухудшении когнитивных способностей Трампа

Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 51% американцев полагают, что когнитивные способности президента США Дональда Трампа ухудшились за последний год, пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса. Мнения разделились: ухудшение отметили 85% демократов, 54% независимых избирателей и 14% республиканцев.

Только 26% респондентов считают Трампа сдержанным человеком. Среди республиканцев мнения разделились почти поровну: 53% видят его уравновешенным, а 46% — нет.

В последние недели Трамп угрожал уничтожить иранскую цивилизацию, критиковал папу римского Льва XIV и требовал присоединить Гренландию к США, применив силу против Дании. Это встревожило союзников.

Согласно опросу, понтифику симпатизируют 60% американцев, а американскому лидеру — только 36%. Рейтинг одобрения его работы удерживается на минимуме: 62% оценивают деятельность главы государства негативно.

Ранее сообщалось, что Трамп несколько часов кричал на помощников, узнав о сбитом в начале апреля над Ираном американском истребителе F-15E. Он опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года, когда иранские студенты захватили посольство США в Тегеране и удерживали 66 американских дипломатов и сотрудников.

США
Дональд Трамп
опросы
американцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.