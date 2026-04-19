Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 07:25

Одна ошибка в Иране заставила Трампа несколько часов орать на помощников

WSJ: Трамп несколько часов кричал на помощников, когда Иран поразил F-15E

Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, узнав о сбитом в начале апреля над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Глава Белого дома опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года, когда иранские студенты захватили посольство США в Тегеране и удерживали 66 американских дипломатов и сотрудников.

В связи с этим он настаивал на немедленной организации поисковой операции для спасения двух членов экипажа. Однако военным требовалось время для разработки плана действий. Помощники президента получали оперативные сводки практически каждую минуту, но, опасаясь, что поспешность может навредить операции, передавали ему только ключевую информацию и ограничивали его участие в обсуждении.

Двухместный американский истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана 3 апреля. После катапультирования пилот и штурман-оператор смогли выйти на связь. Источники уточнили, что пилота удалось эвакуировать спустя несколько часов после крушения самолета. Позднее американская сторона сообщила о спасении второго члена экипажа.

При этом операция по эвакуации пилотов сбитого над Ираном F-15E обернулась для США значительными потерями авиационной техники. США и Израиль в совокупности потеряли 11 летательных аппаратов.

Ранее Трамп заявил, что на посту главы государства у него нет времени на депрессию и в шутливой форме попросил выписать ему рецепт на психотропные препараты. Об этом он сообщил во время церемонии подписания исполнительного указа. Речь идет о документе, который разрешает применение медикаментов для лечения посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.