Одна ошибка в Иране заставила Трампа несколько часов орать на помощников WSJ: Трамп несколько часов кричал на помощников, когда Иран поразил F-15E

Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, узнав о сбитом в начале апреля над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Глава Белого дома опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года, когда иранские студенты захватили посольство США в Тегеране и удерживали 66 американских дипломатов и сотрудников.

В связи с этим он настаивал на немедленной организации поисковой операции для спасения двух членов экипажа. Однако военным требовалось время для разработки плана действий. Помощники президента получали оперативные сводки практически каждую минуту, но, опасаясь, что поспешность может навредить операции, передавали ему только ключевую информацию и ограничивали его участие в обсуждении.

Двухместный американский истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана 3 апреля. После катапультирования пилот и штурман-оператор смогли выйти на связь. Источники уточнили, что пилота удалось эвакуировать спустя несколько часов после крушения самолета. Позднее американская сторона сообщила о спасении второго члена экипажа.

При этом операция по эвакуации пилотов сбитого над Ираном F-15E обернулась для США значительными потерями авиационной техники. США и Израиль в совокупности потеряли 11 летательных аппаратов.

Ранее Трамп заявил, что на посту главы государства у него нет времени на депрессию и в шутливой форме попросил выписать ему рецепт на психотропные препараты. Об этом он сообщил во время церемонии подписания исполнительного указа. Речь идет о документе, который разрешает применение медикаментов для лечения посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих.