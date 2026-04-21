Шойгу заявил об угрозе безопасности россиян в Приднестровье

21 апреля 2026 в 18:13

Шойгу: 220 тыс. российских граждан оказались под угрозой в Приднестровье

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Безопасность российских граждан в Приднестровье находится под угрозой из-за безответственных действий Киева и Кишинева, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью KP.RU. Он напомнил, что в Приднестровье проживает свыше 220 тыс. соотечественников.

Нельзя забывать, что в Приднестровье проживает более 220 тыс. российских граждан, интересы и безопасность которых из-за бездумных и безответственных действий Киева и Кишинева в настоящее время находятся под угрозой, — сказал он.

Ранее Шойгу заявил, что нельзя исключать использование Кишиневом сценариев решить вопрос Приднестровья через силу. Так он ответил на вопрос о возможности силового присоединения ПМР к Молдавии.

До этого сообщалось, что власти Молдавии намерены ввести новые фискальные меры, которые обяжут предприятия Приднестровья выплачивать НДС и акцизы в молдавский бюджет. В связи с этим доцент ПГУ Вячеслав Содоль заявил, что Кишинев таким образом пытается сделать республику своим финансовым донором.

