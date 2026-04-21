21 апреля 2026 в 19:17

Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии

На лицах погибших в горах Бурятии туристок нашли ссадины

Фото: СК РФ
У женщин, которые погибли в горах Бурятии, были обнаружены обширные ссадины на лице, сообщает пресс-службе СУ СК региона. По предварительным данным, они могли попасть под камнепад или сорваться с высоты.

В ходе осмотра у женщин обнаружены обширные ссадины на лице, которые могли быть причинены в результате камнепада или падения с высоты, — сказано в сообщении.

Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Отмечается, что тела погибших туристок нашли в верхней части склона.

Ранее стало известно, что жертвами трагедии в горах Бурятии стали трое заядлых альпинистов, в том числе 43-летняя руководитель красноярского туристического агентства Татьяна Ш. Все погибшие — 41-летняя Ольга Х., Татьяна Ш. и 43-летний Евгений К. — регулярно совершали горные восхождения и не раз покоряли сложные вершины.

Кроме того, сотрудники спасательной службы достигли участка на горе Мунку-Сардык в Бурятии, где погибли трое путешественников из Красноярска. Они констатировали гибель членов группы и начали обследование места трагедии. На ночь спасатели расположились на привал, а возобновят работу в 03:00 мск 22 апреля.

