21 апреля 2026 в 17:49

Обнародована новая информация о поисках погибших туристов в Бурятии

Спасатели добрались до места гибели туристов на горе в Бурятии

Гора Мунку-Сардык Гора Мунку-Сардык Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Спасатели добрались до места гибели трех туристов из Красноярска на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики. Они подтвердили смерть участников группы и приступили к осмотру места происшествия. Спасатели остановились на ночлег и продолжат работу в три часа ночи по Москве 22 апреля.

Спасатели БРПСС прибыли на место происшествия. Гибель трех человек (одного мужчины и двух женщин) подтверждена. Проводится осмотр места, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что погибшими оказались Ольга Х., Евгений К. и Татьяна Ш., возраст которых был от 41 до 43 лет. Последняя руководила туристическим агентством в Красноярске. Все участники группы уже проходили восхождения на горные склоны.

Причиной гибели группы туристов в горах Бурятии мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий. По предварительной информации, в результате обрыва связки три человека получили травмы. В дальнейшем, из-за сложных погодных условий, они погибли от переохлаждения.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

