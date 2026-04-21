Обнародована новая информация о поисках погибших туристов в Бурятии

Спасатели добрались до места гибели трех туристов из Красноярска на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики. Они подтвердили смерть участников группы и приступили к осмотру места происшествия. Спасатели остановились на ночлег и продолжат работу в три часа ночи по Москве 22 апреля.

Спасатели БРПСС прибыли на место происшествия. Гибель трех человек (одного мужчины и двух женщин) подтверждена. Проводится осмотр места, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что погибшими оказались Ольга Х., Евгений К. и Татьяна Ш., возраст которых был от 41 до 43 лет. Последняя руководила туристическим агентством в Красноярске. Все участники группы уже проходили восхождения на горные склоны.

Причиной гибели группы туристов в горах Бурятии мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий. По предварительной информации, в результате обрыва связки три человека получили травмы. В дальнейшем, из-за сложных погодных условий, они погибли от переохлаждения.