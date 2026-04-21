21 апреля 2026 в 19:00

Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении

Кардиолог Куприй: при повышенном давлении нужно отложить гаджеты и бытовые дела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
При повышенном давлении необходимо отложить гаджеты и отказаться от физических нагрузок, рассказала в беседе с NEWS.ru главный специалист по направлению «кардиология» сети частных клиник Татьяна Куприй. По ее словам, также не стоит принимать горячий душ и употреблять алкоголь, крепкий чай, кофе и энергетики.

Отложите ваш смартфон, планшет, выключите телевизор, не работайте за компьютером до нормализации состояния. Тяжелые аэробные или анаэробные физические нагрузки (уборка в том числе) категорически запрещены. [Нельзя] принимать горячую ванну или душ. Не следует посещать баню и сауну, пить крепкий чай, кофе, энергетики, алкоголь, — сказала Куприй.

Она добавила, что не следует каждые пять минут перемерять показатели: если пациент принял таблетку, необходимо подождать, пока лекарство сработает. Контрольное измерение можно провести не ранее чем через 30 минут после приема препарата, резюмировала Куприй.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания наносят самый большой ущерб здоровью человека. Он подчеркнул, что эти заболевания сильно распространены в России, поэтому в программе государственных гарантий сделан особый приоритет на их раннее выявление.

Анна Акимова
