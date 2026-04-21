Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 19:13

ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области

Три лигрицы и тигрица пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ атаковали Васильевский реабилитационный центр для крупных хищников в Запорожской области, сообщил ТАСС директор зоопарка Александр Пылышенко. По его словам, три лигрицы и тигрица пострадали при этом ударе.

Видимых повреждений нет у одного тигра. У тигрицы, скорее всего, был сильный удар взрывной волной. Поэтому ей плохо, но на сегодняшний момент чувствует себя лучше, — сказал Пылышенко.

Директор уточнил, что все лигрицы также пострадали, но ранения, вероятно, оказались не серьезными. Он отметил, что все животные начали передвигаться самостоятельно, и в настоящий момент хищникам проводят наружную обработку.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудном. Он отметил, что рядом с местом захоронений отсутствуют какие-либо военные или стратегические объекты.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали автобус в Брянской области, погибла одна женщина. Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что еще одна местная жительница получила ранения. Глава региона уточнил, что пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медпомощь.

Регионы
Россия
Запорожская область
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.