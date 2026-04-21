ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области Три лигрицы и тигрица пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область

ВСУ атаковали Васильевский реабилитационный центр для крупных хищников в Запорожской области, сообщил ТАСС директор зоопарка Александр Пылышенко. По его словам, три лигрицы и тигрица пострадали при этом ударе.

Видимых повреждений нет у одного тигра. У тигрицы, скорее всего, был сильный удар взрывной волной. Поэтому ей плохо, но на сегодняшний момент чувствует себя лучше, — сказал Пылышенко.

Директор уточнил, что все лигрицы также пострадали, но ранения, вероятно, оказались не серьезными. Он отметил, что все животные начали передвигаться самостоятельно, и в настоящий момент хищникам проводят наружную обработку.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудном. Он отметил, что рядом с местом захоронений отсутствуют какие-либо военные или стратегические объекты.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали автобус в Брянской области, погибла одна женщина. Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что еще одна местная жительница получила ранения. Глава региона уточнил, что пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медпомощь.