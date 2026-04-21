В российском регионе объявили ракетную опасность

Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки украинских беспилотников по автомобилям пострадали двое мирных граждан. Мужчины получили взрывные травмы, одного из них отправили на операционный стол.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате непрекращающихся ударов Вооруженных сил Украины пострадали двое мирных жителей. По словам губернатора, в городе Шебекино от атаки беспилотника мужчина получил взрывную травму и баротравму, после чего был госпитализирован в больницу Белгорода.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате удара беспилотника в городе Севске погиб работник одного из предприятий. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать родственникам необходимую поддержку.