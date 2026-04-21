Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег

Telegram-канал SHOT опубликовал первое фото с места, где школьник пострадал, подняв с земли пачку денег. В конверте была химическая ловушка. На снимке можно увидеть, как разорванные купюры валяются на асфальте. Полиция начала проверку.

Сверток с деньгами взорвался у пятиклассника. В конверте была химловушка «Кукла», которая распылилась после детонации. Разброс краски достигает полутора метров. Часто «Куклу» кладут в сейфы для защиты от злоумышленников.

Сначала сообщалось, что из-за взрыва мальчик получил ожоги лица. Однако позже появилась информация о легких ожогах рук. Прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь — угрозы жизни нет, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

