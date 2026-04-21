Зеленский пожаловался на переменчивое настроение Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Clash Report раскритиковал изменение условий интеграции Киева в ЕС. Он добавил, что требует четких сроков вступления его страны в сообщество.

Мы не просим уменьшить вдвое требуемый объем реформ. Мы просим не ставить дополнительных условий, — сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что Киев не стремится к облегченной процедуре вступления в ЕС. Он также пожаловался, что союзники заставили Украину повысить налоги в неподходящее время.

Ранее глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что страна рассчитывает на прогресс по вопросу выделения Украине кредита на €90 млрд на 2026–2027 годы уже на этой неделе. Он отметил, что есть сигналы. По словам Берендсена, Венгрия неоднократно заявляла, что будет готова отказаться от блокировки решения, если поставки нефти по трубопроводу «Дружба» возобновятся.

Немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Украина будет давить на жалость европейцев, чтобы те предоставили ей доступ к бюджету ЕС и дали право голоса на заседаниях до полноценного вступления в объединение. Но большинство членов Евросоюза не хотят пускать Киев в организацию без необходимых реформ.