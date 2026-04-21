21 апреля 2026 в 18:03

Сбежавшего с места теракта полицейского арестовали

Печерский районный суд Киева отправил под арест одного из сбежавших с места теракта полицейских, сообщили в офисе Генеральной прокуратуры Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В виде предварительной меры пресечения отправить под арест до 18 июня с правом внесения залога в сумме 266 тыс. гривен (около 450 тыс. рублей. — NEWS.ru), — сказала судья.

Ранее в Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по людям на Голосеевском проспекте, после чего укрылся в помещении супермаркета «Велмарт». Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что стрелок был ликвидирован снайперами при задержании. По данным СМИ, в этом районе произошел пожар, а очевидцы предположили, что преступник мог использовать взрывчатку.

Позже выяснилось, что нападавшего недавно мобилизовали в ВСУ. Преступником оказался 57-летний Дмитрий Васильченков. Предположительно, он сбежал из воинской части с карабином Kel-Tec SUB2000. По другим данным, он был военным пенсионером.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

