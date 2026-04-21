Сбежавшего с места теракта полицейского арестовали В Киеве суд отправил под арест одного из сбежавших с места теракта полицейских

Печерский районный суд Киева отправил под арест одного из сбежавших с места теракта полицейских, сообщили в офисе Генеральной прокуратуры Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В виде предварительной меры пресечения отправить под арест до 18 июня с правом внесения залога в сумме 266 тыс. гривен (около 450 тыс. рублей. — NEWS.ru), — сказала судья.

Ранее в Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по людям на Голосеевском проспекте, после чего укрылся в помещении супермаркета «Велмарт». Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что стрелок был ликвидирован снайперами при задержании. По данным СМИ, в этом районе произошел пожар, а очевидцы предположили, что преступник мог использовать взрывчатку.

Позже выяснилось, что нападавшего недавно мобилизовали в ВСУ. Преступником оказался 57-летний Дмитрий Васильченков. Предположительно, он сбежал из воинской части с карабином Kel-Tec SUB2000. По другим данным, он был военным пенсионером.