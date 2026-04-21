Женская сборная России по водному поло разгромила Аргентину на Кубке мира

Женская сборная России по водному поло разгромила команду Аргентины в первом туре предварительного этапа Кубка мира во втором дивизионе. Матч завершился со счетом 33:11. Эта игра стала для российской команды первой с 2022 года, в которой она выступила с национальной символикой.

Турнир проходит на Мальте. На групповом этапе россиянкам предстоит встретиться с командами Германии и ЮАР. Две сильнейшие сборные турнира выйдут в финал Кубка мира по водному поло среди женщин.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заявила, что Федерация водных видов спорта России проделала колоссальную работу по возвращению национальной символики российским атлетам. Она вспомнила, как сильно переживала на Олимпийских играх в Токио из-за отсутствия флага и невозможности петь гимн, стоя на первой ступени пьедестала.

До этого первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация плавания последовательно допускала российских спортсменов до мировых стартов, несмотря на критику представителей других стран. По его словам, в этом вопросе победил здравый смысл.