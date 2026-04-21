Раскрыто, как помочь себе при повышенном давлении до прибытия скорой

Кардиолог Кондрахин: массаж шеи облегчает состояние при повышенном давлении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
При повышенном давлении, пока не приехала скорая помощь, можно попытаться облегчить свое состояние несколькими способами, рассказал NEWS.ru кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, можно опустить ноги до колен в теплую воду и постепенно повышать ее температуру. Второй способ — легкий массаж плечевого пояса, воротниковой зоны и шеи, добавил он.

Если под рукой нет лекарств, мы нагреваем воду, опускаем ноги до колен и постепенно повышаем температуру воды до терпимого состояния. Вены раскроются и кровь устремляется вниз. Чистая гравитация. Второй момент — массаж плечевого пояса, воротниковой зоны и шеи. Если это делать аккуратно, не давя, давление должно снизиться, — сказал Кондрахин.

Кроме того, снизить давление можно, приняв полулежачее положение и удерживая ноги ниже туловища, отметил специалист. Также, по его словам, можно выпить немного горячей воды небольшими глотками. Кондрахин порекомендовал в этот период не пить чай, так как он содержит танины, повышающие давление.

Ранее кардиолог Ирина Литвякова предупредила, что ОРВИ и грипп могут привести к миокардиту — воспалению сердечной мышцы, нарушениям ритма сердца и обострению хронических болезней этого органа. По ее словам, вирус атакует не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую систему.

Анна Акимова
