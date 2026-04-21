Раскрыто, как помочь себе при повышенном давлении до прибытия скорой Кардиолог Кондрахин: массаж шеи облегчает состояние при повышенном давлении

При повышенном давлении, пока не приехала скорая помощь, можно попытаться облегчить свое состояние несколькими способами, рассказал NEWS.ru кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, можно опустить ноги до колен в теплую воду и постепенно повышать ее температуру. Второй способ — легкий массаж плечевого пояса, воротниковой зоны и шеи, добавил он.

Если под рукой нет лекарств, мы нагреваем воду, опускаем ноги до колен и постепенно повышаем температуру воды до терпимого состояния. Вены раскроются и кровь устремляется вниз. Чистая гравитация. Второй момент — массаж плечевого пояса, воротниковой зоны и шеи. Если это делать аккуратно, не давя, давление должно снизиться, — сказал Кондрахин.

Кроме того, снизить давление можно, приняв полулежачее положение и удерживая ноги ниже туловища, отметил специалист. Также, по его словам, можно выпить немного горячей воды небольшими глотками. Кондрахин порекомендовал в этот период не пить чай, так как он содержит танины, повышающие давление.

