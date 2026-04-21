«Снова в бой»: освобожденный из плена в Мали геолог захотел вернуться Освобожденный из плена в Мали геолог Юров заявил, что хочет туда вернуться

Освобожденный из плена в Мали российский геолог Юрий Юров заявил, что после прохождения лечения в России намерен вернуться обратно. Он подчеркнул, что специализируется лишь на работе в Африке, видео с рассказом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Снова в бой. А какие еще планы у геологов? Возвращаться обратно и продолжать работать. Специализируемся сугубо по Африке, — сказал Юров.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что военнослужащие «Африканского корпуса» освободили в Мали двух граждан России и Украины, которые работали в геолого-разведочной компании. По данным военного ведомства, мужчин захватили террористы в Нигере в июле 2024 года.

Также сообщалось, что освобожденные в Мали россиянин и украинец находятся в тяжелом физическом состоянии. У них обнаружены многочисленные заболевания и выраженная истощенность организма. В ближайшее время их транспортируют в Москву самолетом военно‑транспортной авиации ВС РФ.

До этого стало известно, что террористическая группировка в юго‑восточном штате Бенуэ в Нигерии напала на микроавтобус и похитила 18 учащихся. Инцидент произошел на шоссе в районе города Отукпо, куда выпускники средних школ направлялись для сдачи вступительных экзаменов в вузы.