Трамп обратился с неожиданной просьбой к Ирану ради переговоров

Отмена казни восьми женщин в Иране могла бы стать отличным началом для переговоров между США и Исламской Республикой, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Американский лидер обратился к иранской делегации, которая, по его словам, скоро начнет переговоры с представителями США.

Я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Уверен, что они оценят ваш жест. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров! — написал Трамп.

В своем посте президент США сослался на публикацию интернет-знаменитости Эяля Якоби, который утверждает, что Иран готовит к смертной казни восемь женщин. Мужчина опубликовал их фотографии, однако имена осужденных указаны не были.

Ранее Трамп заявил, что Иран неоднократно срывал договоренности о перемирии. Американский лидер не вдавался в подробности и не предоставил никаких подтверждений своим обвинениям.

Прежде аналитики пришли к выводу, что противоречивые публичные высказывания президента США подрывают переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном. Иранская сторона испытывает глубокое недоверие к Белому дому, а заявления Трампа лишь усилили неопределенность вокруг диалога.