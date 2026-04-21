Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:05

Трамп обратился с неожиданной просьбой к Ирану ради переговоров

Подписывайтесь на нас в MAX

Отмена казни восьми женщин в Иране могла бы стать отличным началом для переговоров между США и Исламской Республикой, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Американский лидер обратился к иранской делегации, которая, по его словам, скоро начнет переговоры с представителями США.

Я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Уверен, что они оценят ваш жест. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров! — написал Трамп.

В своем посте президент США сослался на публикацию интернет-знаменитости Эяля Якоби, который утверждает, что Иран готовит к смертной казни восемь женщин. Мужчина опубликовал их фотографии, однако имена осужденных указаны не были.

Ранее Трамп заявил, что Иран неоднократно срывал договоренности о перемирии. Американский лидер не вдавался в подробности и не предоставил никаких подтверждений своим обвинениям.

Прежде аналитики пришли к выводу, что противоречивые публичные высказывания президента США подрывают переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном. Иранская сторона испытывает глубокое недоверие к Белому дому, а заявления Трампа лишь усилили неопределенность вокруг диалога.

США
Дональд Трамп
Иран
казни
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.