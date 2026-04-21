На Тайване создали сыворотку от облысения с кофеином

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 17:53

Тайваньские исследователи разработали сыворотку от выпадения волос с кофеином

Подписывайтесь на нас в MAX

Тайваньские исследователи разработали экспериментальную сыворотку от выпадения волос с кофеином, пантенолом и растительными компонентами, сообщается в препринте на medRxiv. В первых испытаниях за восемь недель толщина волос у участников увеличилась примерно на 25% по сравнению с группой плацебо.

В состав средства вошли внеклеточные везикулы из центеллы азиатской, содержащей соединения тритерпеноиды и сапонины, а также белковые факторы роста FGF7 и IGF-1. Предполагается, что сочетание этих веществ усиливает регенерацию кожи головы и запускает рост волос.

Авторы подчеркивают, что результаты предварительные и требуют подтверждения в более масштабных клинических исследованиях. Сейчас команда продолжает испытания, чтобы уточнить эффективность средства при разных типах выпадения волос.

Ранее генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов сообщил о старте набора первых пациентов для проведения персонифицированной химиотерапии глиобластом. Проект перешел в стадию клинических испытаний после успешного завершения доклинических исследований.

Азия
Тайвань
ученые
медицина
болезни
облысение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Кардиолог объяснил, можно ли определить уровень давления без тонометра
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.