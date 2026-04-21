На Тайване создали сыворотку от облысения с кофеином

Тайваньские исследователи разработали экспериментальную сыворотку от выпадения волос с кофеином, пантенолом и растительными компонентами, сообщается в препринте на medRxiv. В первых испытаниях за восемь недель толщина волос у участников увеличилась примерно на 25% по сравнению с группой плацебо.

В состав средства вошли внеклеточные везикулы из центеллы азиатской, содержащей соединения тритерпеноиды и сапонины, а также белковые факторы роста FGF7 и IGF-1. Предполагается, что сочетание этих веществ усиливает регенерацию кожи головы и запускает рост волос.

Авторы подчеркивают, что результаты предварительные и требуют подтверждения в более масштабных клинических исследованиях. Сейчас команда продолжает испытания, чтобы уточнить эффективность средства при разных типах выпадения волос.

