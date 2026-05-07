В России может появиться онлайн-мониторинг здоровья пациентов

Минэкономразвития РФ предложило узаконить онлайн-мониторинг здоровья пациентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России может быть принят закон, разрешающий врачам удаленно отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников, сообщил газете «Ведомости» источник в Минэкономразвития РФ. С января 2023 года такая практика тестируется в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима.

Как отметили в министерстве, эксперимент признан успешным и подтвердил целесообразность использования медицинских помощников. В связи с этим Минэкономразвития предложило правительству перевести положения эксперимента в статус общего регулирования.

Если инициатива будет одобрена, врачи по всей стране смогут в режиме реального времени получать данные о состоянии пациентов. Предполагается, что инициатива повысит качество наблюдения за хроническими больными и сократит число очных визитов в клиники.

Ранее в Московской области открыли семь новых центров телемедицинских консультаций на базе поликлиник. Теперь в общей сложности сервисы доступны в Мытищах, Пушкино, Химках, Балашихе, Люберцах, Наро-Фоминске, Лобне, Реутове, Красногорске и Котельниках.

Общество
Минэкономразвития
медицина
законы
пациенты
