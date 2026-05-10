Глобальное потепление пробудило древние морские бактерии у берегов США

Глобальное потепление океанских вод создает идеальную среду для размножения древних бактерий рода Vibrio, которые насчитывают более 70 видов, сообщает The Guardian. Эти микроорганизмы активно развиваются в теплой солоноватой воде при температуре выше 15 градусов, прикрепляясь к водорослям и накапливаясь в организмах моллюсков и устриц. Контакт с наиболее опасными видами вибрионов может привести к катастрофическим последствиям для здоровья, включая некроз тканей и септический шок.

Исследователи Бэйли Мейджерс и Сунил Кумар отмечают, что из-за климатического кризиса ареал обитания этих патогенов стремительно расширяется в северные регионы. Инфекция проникает в организм через открытые раны во время купания или при употреблении зараженных морепродуктов, развиваясь буквально за несколько часов.

Сколько конечностей удалось бы спасти, если бы врачей и медсестер заранее предупреждали о том, что в отделениях неотложной помощи скоро увеличится количество случаев этих инфекций? — отметила Мейджерс.

На сегодняшний день вибриоз стал самым быстрорастущим заболеванием среди всех пищевых патогенов в США, что подтверждается анализом Международной ассоциации защиты пищевых продуктов. Рост заболеваемости связан с комплексом факторов: от изменения климата до несовершенства государственного регулирования и методов обработки пищи. Ученые из Флориды работают над созданием уникальной системы раннего оповещения, способной за месяц предупреждать департаменты здравоохранения о всплесках концентрации бактерий.

Помимо прямой угрозы для человека, вибрионы стали своеобразным биологическим барометром, сигнализирующим о критических изменениях в морских экосистемах. Всплески их численности позволяют исследователям выявлять периоды экстремального потепления поверхности моря.

Ранее власти американского штата Колорадо объявили, что на местных территориях появилась агрессивная разновидность червей. Эти существа разрушают состав почвы и наносят серьезный урон экосистемам, повреждая корни растений и ускоряя высыхание грунта.

