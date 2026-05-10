Глобальное потепление пробудило древние морские бактерии у берегов США

Глобальное потепление океанских вод создает идеальную среду для размножения древних бактерий рода Vibrio, которые насчитывают более 70 видов, сообщает The Guardian. Эти микроорганизмы активно развиваются в теплой солоноватой воде при температуре выше 15 градусов, прикрепляясь к водорослям и накапливаясь в организмах моллюсков и устриц. Контакт с наиболее опасными видами вибрионов может привести к катастрофическим последствиям для здоровья, включая некроз тканей и септический шок.

Исследователи Бэйли Мейджерс и Сунил Кумар отмечают, что из-за климатического кризиса ареал обитания этих патогенов стремительно расширяется в северные регионы. Инфекция проникает в организм через открытые раны во время купания или при употреблении зараженных морепродуктов, развиваясь буквально за несколько часов.

Сколько конечностей удалось бы спасти, если бы врачей и медсестер заранее предупреждали о том, что в отделениях неотложной помощи скоро увеличится количество случаев этих инфекций? — отметила Мейджерс.

На сегодняшний день вибриоз стал самым быстрорастущим заболеванием среди всех пищевых патогенов в США, что подтверждается анализом Международной ассоциации защиты пищевых продуктов. Рост заболеваемости связан с комплексом факторов: от изменения климата до несовершенства государственного регулирования и методов обработки пищи. Ученые из Флориды работают над созданием уникальной системы раннего оповещения, способной за месяц предупреждать департаменты здравоохранения о всплесках концентрации бактерий.

Помимо прямой угрозы для человека, вибрионы стали своеобразным биологическим барометром, сигнализирующим о критических изменениях в морских экосистемах. Всплески их численности позволяют исследователям выявлять периоды экстремального потепления поверхности моря.

