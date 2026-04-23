Американский штат заполонили агрессивные прыгающие черви

Власти американского штата Колорадо объявили, что на местных территориях появилась агрессивная разновидность червей, передает РИА Новости. В материале указано, что существа разрушают состав почвы и наносят серьезный урон экосистемам, повреждая корни растений и ускоряя высыхание грунта.

Азиатский прыгающий червь, которого также называют «сумасшедшим» или «змеиным», отличается значительной скоростью поглощения органики на поверхности земли, добавили авторы публикации. При этом паразит живет всего один сезон, не выдерживая низких температур.

Предотвращение распространения прыгающего червя в Колорадо имеет критическое значение для защиты здоровых почв и местных растений нашего штата, – отметил директор отдела растениеводства местного Минсельхоза Вондирад Гебру.

Ранее стало известно, что из-за глобального потепления в европейских городах растет популяция крыс, например, в Риме их насчитывается около 7 млн, в Париже — 6 млн, а в Брюсселе — почти 2 млн. Грызуны, в частности крысы, все чаще появляются в подвалах, парках, около мусорных контейнеров и в других местах общего пользования. Это привело к тому, что борьба с крысами превратилась в политическую проблему для Евросоюза.