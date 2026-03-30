Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 15:16

У россиянки в глазу нашли живого червя

В Дагестане врачи извлекли из глаза пациентки живого червя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Дагестане врачи провели уникальную операцию, в ходе которой извлекли из глаза местной жительницы живого паразита, сообщила телеканалу РЕН ТВ пациентка Гид Суайба. Червь на протяжении полугода мигрировал по ее организму. Заражение произошло после укуса комара в болотистой местности.

Женщина предположила, что насекомое, занесенное из тропических стран, передало личинку дирофилярии. Сначала она ощущала движение под кожей, но медик не поверил ее словам. Позже врач сам увидел шевеление под веком и подтвердил наличие паразита.

Разницы нет, куда укусит комар. Если он заражен, он передает паразита. Его можно только хирургически удалить — и делать это нужно сразу, пока он не «ушел». Его еще поймать надо, это не так просто, — поделилась она.

Ранее медики больницы имени Сперанского в Москве спасли 17-летнюю девушку с заполненной паразитами кистой в легком. Пациентка испытывала боли в груди и трудности с дыханием. При диспансеризации в легком девушки нашли новообразование 10 на 10 сантиметров. Обследование показало, что эхинококковая киста вызвана личинками ленточных червей.

черви
паразиты
заражения
операции
Дагестан
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.