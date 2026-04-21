Экономист рассказал, почему ожидается перекос в выплате майской зарплаты Доцент Балынин связал перекос в зарплате в мае с количеством рабочих дней

Перекос в выплате заработной платы в мае связан с тем, что в первой половине месяца будет меньше рабочих дней, чем во второй, объяснил в беседе с «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он напомнил, что начисление зарплаты, согласно ТК РФ, производится не реже чем два раза в месяц.

Выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. В мае 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 19 (в 2025 году их было 18): в первой половине мая девять рабочих дней и во второй половине мая — 10 рабочих дней, — отметил Балынин.

Премии и прочие надбавки, как правило, начисляют вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Поэтому их наличие может увеличить сумму выплаты, однако это связано не с количеством рабочих дней, а с тем, как конкретный работодатель организует оплату труда, добавил экономист.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что работа в период больничного лишает сотрудника зарплаты за эти дни, поскольку одновременная выплата и пособия, и оклада недопустима. По его словам, на практике стороны иногда договариваются о компенсации отработанного времени через премию.