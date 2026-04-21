Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 16:21

Экономист рассказал, почему ожидается перекос в выплате майской зарплаты

Доцент Балынин связал перекос в зарплате в мае с количеством рабочих дней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Перекос в выплате заработной платы в мае связан с тем, что в первой половине месяца будет меньше рабочих дней, чем во второй, объяснил в беседе с «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он напомнил, что начисление зарплаты, согласно ТК РФ, производится не реже чем два раза в месяц.

Выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. В мае 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 19 (в 2025 году их было 18): в первой половине мая девять рабочих дней и во второй половине мая — 10 рабочих дней, — отметил Балынин.

Премии и прочие надбавки, как правило, начисляют вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Поэтому их наличие может увеличить сумму выплаты, однако это связано не с количеством рабочих дней, а с тем, как конкретный работодатель организует оплату труда, добавил экономист.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что работа в период больничного лишает сотрудника зарплаты за эти дни, поскольку одновременная выплата и пособия, и оклада недопустима. По его словам, на практике стороны иногда договариваются о компенсации отработанного времени через премию.

Общество
экономисты
зарплаты
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.