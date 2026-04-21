Путин: враги Москвы думают, как лучше обставить победу России в СВО

Враги России сейчас думают над тем, как оформить неизбежный факт победы страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение». По его словам, Москва при этом будет и дальше реализовывать цели, которые поставила перед собой.

Там просто думают, как это все оформить. Ну, посмотрим. Тем не менее боевые действия всегда — это вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что российские военные постепенно создают зону безопасности на границе с Украиной. По его словам, работа в этом направлении будет продолжена. Российский лидер также констатировал, что ситуация в приграничных субъектах РФ продолжает оставаться напряженной. В качестве примера глава государства привел Курскую область.

Путин отметил, что единство граждан позволит стране выполнить все задачи специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что россиянам важно сохранять сплоченность.