Спецборт с россиянами вылетел из Бейрута в Москву

Спецборт с россиянами вылетел из Бейрута в Москву

Спецборт МЧС РФ с россиянами на борту вылетел из Бейрута в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В Россию прибудут 109 человек, в том числе 54 ребенка. Все они пожелали покинуть зону конфликта на Ближнем Востоке.

Самолет Ил-76 <...> вылетел из Бейрута в Москву с гражданами РФ и членами их семей, пожелавшими покинуть зону военного конфликта, — сказали в министерстве.

В полете россиян сопровождают медики отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Эвакуация осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее этим же бортом в Бейрут было доставлено 27 тонн гуманитарной помощи.

Ранее четыре человека пострадали при атаке израильского беспилотника на юг Ливана. Удар пришелся по поселку Каакаият эль-Джиср в девяти километрах от города Набатия.

В полночь 17 апреля в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение было достигнуто президентом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.