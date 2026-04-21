21 апреля 2026 в 16:07

Житель Петербурга выплатил 2,5 млн рублей за смертельное ДТП по вине сына

Житель Санкт-Петербурга выплатил 2,5 млн рублей семье погибшего в ДТП по вине его 25-летнего сына, пишет Мойка78 со ссылкой на ФССП по городу. Суд приговорил молодого человека к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении, а также постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей стороны. Финансовая ответственность легла на отца осужденного.

Согласно материалам дела, смертельное ДТП случилось в марте 2022 года. Автомобиль BMW наехал на бордюрный камень, после чего врезался в попутный Hyundai Solaris. Водитель второй иномарки скончался на месте происшествия. В отношении виновного возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что предполагаемая виновница смертельной аварии на Садовом кольце в Москве задержана. По предварительным данным, 29-летняя девушка, работавшая в Россотрудничестве, управляла автомобилем Mercedes в нетрезвом виде.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

