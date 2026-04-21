Желающие покинуть Ливан россияне могут вернуться домой

МЧС РФ заберет на родину из Бейрута пожелавших покинуть Ливан россиян

Специальный борт МЧС России вылетел в Бейрут для эвакуации граждан РФ, желающих покинуть Ливан на фоне военного конфликта, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Самолет также доставит в Ливан крупную партию гуманитарной помощи.

Речь идет об Ил-76, который уже взял курс на ливанскую столицу. О сроках вылета и количестве эвакуируемых будет сообщено дополнительно.

Из Бейрута в Москву будут доставлены граждане Российской Федерации и члены их семей, — сказали в МЧС.

Гуманитарный груз, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, предназначен для граждан Ливана, пострадавших от боевых действий. Общий вес помощи превышает 27 тонн. В составе груза — передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки.

Ранее сообщалось, что действия Израиля могут стать причиной возобновления конфликта на Ближнем Востоке. При этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев отметил, что пока Вашингтон испытывает неопределенность относительно дальнейшего ведения боевых действий.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

