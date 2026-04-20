Стало известно, почему война США и Ирана может вспыхнуть с новой силой

Действия Израиля могут стать причиной возобновления конфликта между Ираном и США, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. В то же время, по его мнению, Вашингтон испытывает неопределенность относительно дальнейшего ведения боевых действий.

Я полагаю, что военные действия [между Ираном и США] возобновятся. 28 февраля, когда начался конфликт, Израиль выступил провокатором и первым нанес удар. Я ожидаю, что подобный сценарий может повториться. Возможно, Штаты будут еще раздумывать: совершать атаку или нет, как это было ранее. Но тогда израильтяне ударили, и американцы вольно или невольно подключились к боевым действиям и выступили как основная сила. Я думаю, что Тель-Авив, тем более [Биньямин] Нетаньяху (премьер-министр Израиля. — NEWS.ru) как раз об этом, может быть, и не прямо, но косвенно заявлял, продолжит боевые действия, в том числе против Ирана, а не только против Ливана, — высказался Перенджиев.

Он отметил, что Иран уже отреагировал на захват своего судна, атаковав американские военные корабли и это уже можно считать возобновлением боевых действий. Однако, по мнению политолога, новый этап эскалации конфликта может быть менее интенсивным, и степень обмена ударами будет ниже, чем ранее.

Ранее Тегеран на переговорах с Вашингтоном попросил значительно ослабить санкции и разморозить активы на сумму более $20 млрд (1,5 трлн рублей). Основные разногласия, в частности по ядерной программе, пока не решены.