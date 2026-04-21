На Западе раскрыли, почему США продлили ослабление нефтяных санкций Politico: США продлили нефтяные послабления для России по просьбе партнеров

Соединенные Штаты по запросу стран-партнеров продлили ослабление санкционных ограничений в отношении российской нефти, сообщает Politico со ссылкой на информированный источник. При этом он не уточнил, какие именно государства обращались с такой просьбой.

Минфин США в субботу объявил о возобновлении лицензии на реализацию российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля, сроком действия до 16 мая. Ослабление распространяется на сырье, отгруженное до указанной даты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает быть ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках, которые сейчас переживают не лучшие времена. Он отметил, что российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание.

До этого глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции по сделкам с российской нефтью свидетельствует о незаинтересованности американского лидера в экономическом удушении России.