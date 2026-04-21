21 апреля 2026 в 15:22

На Западе раскрыли, почему США продлили ослабление нефтяных санкций

Соединенные Штаты по запросу стран-партнеров продлили ослабление санкционных ограничений в отношении российской нефти, сообщает Politico со ссылкой на информированный источник. При этом он не уточнил, какие именно государства обращались с такой просьбой.

Минфин США в субботу объявил о возобновлении лицензии на реализацию российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля, сроком действия до 16 мая. Ослабление распространяется на сырье, отгруженное до указанной даты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает быть ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках, которые сейчас переживают не лучшие времена. Он отметил, что российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание.

До этого глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции по сделкам с российской нефтью свидетельствует о незаинтересованности американского лидера в экономическом удушении России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

