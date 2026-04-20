В Кремле емко ответили США на продление нефтяных санкций против России Песков: Россия остается очень важным игроком на мировых энергорынках

Россия продолжает быть ответственным и очень важным игроком в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление Минфином США санкций на продажу российской нефти. Как передает РИА Новости, по его словам, энергетические рынки сейчас переживают не лучшие времена.

Россия остается ответственным и очень важным игроком на энергетических мировых рынках. Рынки переживают сейчас не лучшие времена. И, конечно, скажем так, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание, — сказал Песков.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что его страна планирует вновь ввести санкции против российской нефти после исчезновения необходимости сдерживать рост цен на энергоресурсы из-за ситуации вокруг Ирана. Он пояснил, что действующая лицензия на операции с российской нефтью и ее продление носили временный характер.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не согласен с решением Вашингтона ослабить санкционное давление на российскую нефть. Он также косвенно обратился к партнерам, которые продолжают оказывать давление на Москву, и выразил им признательность за поддержку.