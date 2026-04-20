20 апреля 2026 в 12:50

В Кремле емко ответили США на продление нефтяных санкций против России

Песков: Россия остается очень важным игроком на мировых энергорынках

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия продолжает быть ответственным и очень важным игроком в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление Минфином США санкций на продажу российской нефти. Как передает РИА Новости, по его словам, энергетические рынки сейчас переживают не лучшие времена.

Россия остается ответственным и очень важным игроком на энергетических мировых рынках. Рынки переживают сейчас не лучшие времена. И, конечно, скажем так, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание, — сказал Песков.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что его страна планирует вновь ввести санкции против российской нефти после исчезновения необходимости сдерживать рост цен на энергоресурсы из-за ситуации вокруг Ирана. Он пояснил, что действующая лицензия на операции с российской нефтью и ее продление носили временный характер.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не согласен с решением Вашингтона ослабить санкционное давление на российскую нефть. Он также косвенно обратился к партнерам, которые продолжают оказывать давление на Москву, и выразил им признательность за поддержку.

Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
