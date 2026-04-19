19 апреля 2026 в 15:03

Пушков объяснил, какие планы у США на российскую экономику

Пушков: Трамп не собирается ослаблять российскую экономику

Алексей Пушков
Решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции по сделкам с российской нефтью свидетельствует о том, что он не заинтересован в экономическом удушении РФ, написал в МАХ-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор добавил, что такие меры можно рассматривать как попытку главы Белого дома сдержать рост мировых цен на нефть.

Это и показатель того, что Трамп, в отличие от руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идее экономического удушения России, — написал Пушков.

Ранее сенатор заявил, что приход к власти в Иране проамериканских сил представляется невозможным в условиях текущей войны, так как она ведется «на уничтожение». По его словам, это было бы сравнимо с надеждами Адольфа Гитлера на смену режима в СССР.

До этого заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи о полном открытии Ормузского пролива на время перемирия между Израилем и Ливаном привело к резкому обвалу мировых цен на нефть. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года впервые за месяц опустилась ниже отметки $87 (6,6 тыс. рублей) за баррель.

