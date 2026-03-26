«Уважают друг друга»: в РФ оценили отношения Трампа и Путина

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уважают друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французской телекомпании France Télévisions. Они ведут диалог как настоящие мужчины и крупные политики.

Министр затронул тему «духа Анкориджа», который, по его мнению, всегда присутствовал в отношениях двух президентов. Лавров подчеркнул, что, несмотря на разногласия, Путин и Трамп умеют разговаривать честно, не скрывая проблем.

Сейчас говорят про «дух Анкориджа». Он всегда был нормальным в отношениях президентов В. В. Путина и Д. Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всем соглашаются, но знают, как разговаривать, как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий, — отметил министр.

Лавров также напомнил, что в ходе встреч были достигнуты конкретные договоренности, которые хорошо известны американской стороне. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся контактов между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ряда международных конфликтов.

Так, например, российские парламентарии продолжают дипломатический десант в Вашингтоне. В пятницу делегация Госдумы проведет встречи не только с экспертами и политологами, но и с представителями Белого дома, сообщала первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова.