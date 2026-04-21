21 апреля 2026 в 15:12

Экс-судья из Тамбова выносила неправосудные решения и поплатилась

Экс-судья из Тамбова получила штраф 600 тыс. рублей за неправосудные решения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тамбовский областной суд признал виновной бывшую судью Тамбовского районного суда Елену Дробышеву в вынесении заведомо неправосудных решений, которые она принимала, работая из санатория в Сочи, и назначил штраф в размере 600 тыс. рублей. Суд также сохранил арест на имущество осужденной в размере более 2 млн рублей до выплаты штрафа, пишет ТАСС.

Признать Дробышеву виновной в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта). <…> Окончательно назначить Дробышевой Елене Викторовне наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей, — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что бывшая судья Тамбовского районного суда Елена Дробышева отказалась выступать с последним словом. Ее обвиняют в вынесении неправосудных решений и ранее уже лишили полномочий. По версии следствия, осенью 2021 года Дробышева, отдыхая в санатории в Сочи, удаленно вынесла 10 решений по делам, которые должны были рассматривать в Тамбове. Сама она не считает свои действия преступлением и уверена, что все было законно.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

