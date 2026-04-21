Путин раскрыл, в чем заключается успех побед России

Успех побед России заключается в ее единстве, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Глава государства также отмечал, что сплоченность народа позволит достичь всех целей СВО, передает сайт Кремля.

В этом единстве (фронта и тыла, всего российского народа. — NEWS.ru) и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас, — сказал Путин.

Также президент отметил, что в годы Великой Отечественной войны советский тыл активно поддерживал бойцов, в частности, в суровые морозы отправляя на передовую связанные вручную носки. Глава государства подчеркнул, что граждане Германии своим солдатам такой помощи не оказывали.

Ранее он выразил уверенность, что граждане России на парламентских выборах поддержат конструктивные инициативы, настоящих патриотов и практиков. Любые попытки посеять рознь и расшатать общественную стабильность будут решительно пресечены.

Кроме того, Путин заявил, что контрольно-надзорные ведомства не должны перегибать палку при применении закона о надзоре за муниципалитетами. Глава государства подчеркнул: необходимо учитывать интересы граждан и избегать сугубо бюрократического подхода.