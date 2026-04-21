Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 14:30

Лавров тремя словами описал «прогресс» в переговорах США и Ирана

Лавров: в переговорах США и Ирана есть только обещания, заверения и угрозы

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва пока не видит реальных результатов в переговорах США с Ираном — только обещания, заверения и угрозы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров с коллегой из Ливии Тахером Аль-Бауром. Он подчеркнул, что Тегеран занял абсолютно обоснованную позицию по отношению к Вашингтону, поскольку прежде уже попадал в ловушку пустых посылов. Выступление транслируется на сайте ведомства.

Опыт учит опираться на факты. А фактов мы пока не видим. Мы видим угрозы, видим обещания, заверения, что если вы сделаете так, то будете процветать, — сказал Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в дальнейшем участии Ирана в переговорном процессе с Вашингтоном. В противном случае американский лидер пригрозил Тегерану «проблемами, которых у них раньше не было».

Замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде между тем заявил, что Тегеран не рассматривает передачу США запасов обогащенного урана, несмотря на угрозы Трампа. Он также подчеркнул, что республика пока не готова к новому этапу очных переговоров с представителями Белого дома.

Власть
США
Иран
Сергей Лавров
переговоры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.