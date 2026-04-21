21 апреля 2026 в 15:08

Адвокат ответил, что грозит руководству «Эксмо» за пропаганду ЛГБТ

Адвокат Багатурия: руководству «Эксмо» может грозить до 12 лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Топ-менеджерам издательства «Эксмо», которые были задержаны по уголовному делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), может грозить до 12 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, такое наказание предусмотрено за организацию экстремистского сообщества, что считается особо тяжким преступлением.

Пока ситуация [с задержанием сотрудников «Эксмо»], конечно, не очень понятная по квалификации, но если речь идет об организации экстремистского сообщества, то наказание там от семи до 12 лет. Преступление считается особо тяжким. Поэтому следующим шагом может быть дифференциация деятельности этих руководителей от деятельности самого издательства. То, что они совершали противоправные деяния, занимая эти должности, не означает, что издательство в лице остальных сотрудников является участником того самого экстремистского сообщества, — высказался Багатурия.

Ранее сообщалось, что генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева заподозрили в причастности к распространению книг, содержащих пропаганду ЛГБТ. Речь идет о романах «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

