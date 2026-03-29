Коробка с бомбой под Курском, атака на Москву: как ВСУ атакуют РФ 29 марта

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 203 беспилотных летательных аппарата ВСУ, пытавшихся атаковать российские регионы. В Большесолдатском районе Курской области мужчину убила бомба, спрятанная в коробке. В Белгородской области погиб мирный житель после повторного удара дрона ВСУ во время тушения пожара. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.
Над 20 российскими регионами уничтожили 203 беспилотника в ночь на 29 марта
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что вражеские дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также средства ПВО сбили их над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.
Жителя Курской области убила спрятанная в коробке бомба
В Большесолдатском районе Курской области мужчину убила бомба, спрятанная в коробке, рассказал в соцсетях глава региона Александр Хинштейн. Двое местных жителей обнаружили опасный предмет и решили его открыть, что привело к немедленному взрыву. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.
«В селе Волоконск Большесолдатского района двое мужчин открыли коробку, в которой находилось взрывное устройство», — подтвердил детали происшествия Хинштейн.
В результате инцидента один человек погиб на месте, а второй получил серьезные ранения. Глава области выразил глубокие соболезнования близким погибшего 51-летнего мужчины. Второй пострадавший, 63-летний местный житель, был оперативно госпитализирован в Курскую областную больницу с контузией и осколочным ранением руки.
Хинштейн также отметил высокую активность ВСУ в приграничье. Над территорией региона силами ПВО было уничтожено 39 украинских беспилотников, также зафиксированы артиллерийские обстрелы отселенных районов. В Рыльском районе в результате очередной атаки на объект энергетики было временно нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов.
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.
«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил он.
ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Тольятти
Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие, расположенное в Тольятти, сообщил на своем канале в МАХ губернатор региона Вячеслав Федорищев. По предварительным данным, никто из сотрудников объекта и жителей города не пострадал. На месте падения обломков и столкновения БПЛА с объектом находятся представители оперативных и экстренных служб. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.
«Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти. По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнул глава региона.
В Ленинградской области началось возгорание в порту Усть-Луга
С начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, в настоящее время специалисты заняты тушением возгорания в порту Усть-Луга. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.
«С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга», — отметил он.
В Ростовской области поврежден жилой дом из-за падения обломков БПЛА
В Ростовской области в ночь на 29 марта в ходе отражения атаки БПЛА было повреждено остекление дома, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, обстрел зафиксирован в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах, пострадавших людей нет. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.
«В результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе в хуторе Чукаринский повреждено остекление окна постройки в домовладении. Возгорания не было. Оперативные службы отработали на месте», — написал Слюсарь.
В Белгородской области мужчина погиб от дрона ВСУ
В Белгородской области после повторного удара дрона ВСУ во время тушения пожара погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в Грайвороне, где ранее беспилотник атаковал автомобиль. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.
«В городе Грайвороне от удара FPV-дрона загорелся автомобиль. Жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака вражеского дрона, в результате которой погиб мужчина», — написал Гладков.
В результате ударов украинских БПЛА в Энергодаре пострадали два человека
В Энергодаре Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре города, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. По его словам, в результате атак пострадали два мирных жителя, а также повреждены несколько автомобилей. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.
«Сегодня город подвергся серии ударов БПЛА по гражданской инфраструктуре. Враг бил по жилым зонам, объектам и людям. Ранены мирные жители. В результате атаки FPV-дроном пострадали двое: мужчина 1988 г. р. и женщина 1995 г. р.», — написал Пухов.
Он добавил, что пострадавшие были доставлены в медсанчасть, где им оказана медицинская помощь. Противник продолжал применять БПЛА, пытаясь поразить прибывшие оперативные службы, заявил мэр города.
В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ
Семейная пара и два бойца «Орлана» пострадали при атаках ВСУ в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в доме повреждены кровля, остекление и навес. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.
«Пострадали семейная пара и два бойца подразделения „Орлан“. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Мужчине с баротравмой оказана медицинская помощь на месте. Его супругу, которая получила касательное осколочное ранение спины, бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал он.
