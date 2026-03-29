29 марта 2026 в 12:08

Военэксперт ответил, для каких задач на Украине готовят мобилизацию женщин

Военэксперт Дандыкин: женщин в ВСУ призывают в качестве операторов БПЛА

Военнослужащие ВСУ
Вооруженные силы Украины могут призывать женщин в качестве операторов дронов и связистов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, пока женская мобилизация будет носить добровольный характер.

Пока у ВСУ, я думаю, хватает мужчин вместе с наемниками. Сейчас все определяется технологическими новшествами, беспилотниками, искусственным интеллектом. Может быть, [ВСУ] не хватает как раз тех людей, которые обладают необходимыми качествами: операторов дронов, например. Там нужны мозги. Возможно, именно среди женщин Украины, как и среди наших женщин, очень много продвинутых барышень. Поэтому, мне кажется, сейчас идет такой упор на добровольное участие. Насколько известно, сейчас около 10% женщин в ВСУ. Это как раз операторы дронов, связисты, снайперы. Я не говорю о медиках, где-то и в штурмовых отрядах они замечены. Этот резерв у них остается, — сказал Дандыкин.

Военэксперт предположил, что Украина может ввести массовый женский призыв, если положение на фронте станет еще хуже. При этом он отметил, что вряд ли это вызовет серьезное недовольство у населения.

Если дело пойдет совсем плохо, подойдут к нему. Пока, я думаю, такой охоты за женщинами нет, и такой перспективы в ближайшем будущем не будет. Если такое случится, вряд ли будет какое-то возмущение. Настолько там все поглощены пропагандой и страхом. Это одурманенное население, могут быть отдельные моменты сопротивления, — резюмировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что украинские власти начали активную подготовку к мобилизации женщин. Прямым подтверждением этих намерений силовики называют запуск новой социальной рекламы, содержащей призывы к украинкам принимать непосредственное участие в защите государства.

Софья Якимова
