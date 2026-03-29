Украинские власти начали активную подготовку к мобилизации женщин, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Прямым подтверждением этих намерений силовики называют запуск новой социальной рекламы, содержащей призывы к украинкам принимать непосредственное участие в защите государства.

Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения, и появление социальной рекламы с аналогичным призывом, призывом к участию в защите Украины — прямое тому подтверждение, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно, что все больше женщин-украинок жалуются на незаконную постановку на воинский учет. По словам девушек, после этого их объявляют в розыск как уклонистов от мобилизации. В настоящее время зафиксированы уже десятки подобных случаев в Харькове, Киеве и других городах.

В российских силовых структурах также констатировали, что на Украине запустили новую схему насильственной мобилизации ТЦК, к ней привлечены наемники из Польши и Румынии. Мужчин призывного возраста вывозят к границе, а после записывают видео с якобы их поимкой для дальнейшего шантажа.