29 марта 2026 в 08:54

Киев готовится к мобилизации женщин

Украинские власти начали активную подготовку к мобилизации женщин, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Прямым подтверждением этих намерений силовики называют запуск новой социальной рекламы, содержащей призывы к украинкам принимать непосредственное участие в защите государства.

Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения, и появление социальной рекламы с аналогичным призывом, призывом к участию в защите Украины — прямое тому подтверждение, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно, что все больше женщин-украинок жалуются на незаконную постановку на воинский учет. По словам девушек, после этого их объявляют в розыск как уклонистов от мобилизации. В настоящее время зафиксированы уже десятки подобных случаев в Харькове, Киеве и других городах.

В российских силовых структурах также констатировали, что на Украине запустили новую схему насильственной мобилизации ТЦК, к ней привлечены наемники из Польши и Румынии. Мужчин призывного возраста вывозят к границе, а после записывают видео с якобы их поимкой для дальнейшего шантажа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо условие потери «трона» Мерцем
Сальдо раскрыл чудовищную правду о Херсоне
Дачникам рассказали, как навсегда избавиться от клещей
Обвиняемый в пособничестве в убийстве Кивы выразил соболезнования дочери
Жителя Курской области убила бомба в коробке
Два человека и водитель без прав попали в больницу после столкновения с ЛЭП
Мощный пожар на площади 700 кв. м произошел в Ярославле
Более 100 рейсов задержали и отменили в российском аэропорту
Ефремов рассказал о сложностях игры «распоследнего негодяя» на сцене
«Заслуживает трибунала»: Алаудинов назвал Зеленского военным преступником
Пулково «разблокировали»
Навроцкий назвал виновников ослабления Европы
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Путин: Россия готова к проведению летней и зимней Олимпиады
ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Тольятти
Водитель Lexus и двое пассажиров погибли при массовом ДТП в Казани
Овчинский: в Люблино начали возводить новый дом по реновации
Москвичам пообещали майское тепло
Пленный боец ВСУ рассказал о гибели большинства сослуживцев
Россиянам объяснили, что им грозит за выбивание ковров на улице
Дальше
