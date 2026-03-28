28 марта 2026 в 20:44

Названо число пострадавших при атаках ВСУ в российском регионе

Гладков: в Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семейная пара и два бойца «Орлана» пострадали при атаках ВСУ в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в доме повреждены кровля, остекление и навес.

Пострадали семейная пара и два бойца подразделения «Орлан». В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Мужчине с баротравмой оказана медицинская помощь на месте. Его супругу, которая получила касательное осколочное ранение спины, бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода, — написал он.

Ранее ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил Гладков, в результате удара беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.

Также сообщалось, что в Грайворонском округе в селе Смородино две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. Гладков в своем Telegram-канале добавил, что еще один человек получил серьезные ранения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей после наводнения
Средства ПВО сбили 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ
Стало известно, кого отправляют на передовую под Харьковом
Власти ФРГ назвали проблемы с железными дорогами угрозой демократии
«Начинает доходить»: Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в ЕС
«Минздрав не видит»: пиво отказались возвращать на российские стадионы
В Тюмени две женщины пытались поджечь военкомат зажигательной смесью
На Западе раскрыли, как Нетаньяху унизил Зеленского
В Иране начали забирать 12-летних детей в армию
Потеря Константиновки, Лимана: ситуация на фронтах СВО вечером 28 марта
Рэпера-иноагента переобъявили в розыск
Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь
Всплыл неприятный для Киева факт о главе Генштаба ВСУ
Корреспондент RT не смог сдержать слез из-за смерти журналистки в Ливане
Названо число пострадавших при атаках ВСУ в российском регионе
Ребенка смыло потопом прямо на улице в Махачкале
«Сгущаются грозовые тучи»: на Западе ужаснулись положению Киева
Вэнс указал на примерный срок окончания операции США в Иране
Самолет США ДРЛОиУ E-3 получил повреждения при ударе Ирана
В Вашингтоне начались протесты против политики Трампа
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

