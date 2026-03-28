Названо число пострадавших при атаках ВСУ в российском регионе Гладков: в Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

Семейная пара и два бойца «Орлана» пострадали при атаках ВСУ в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в доме повреждены кровля, остекление и навес.

Пострадали семейная пара и два бойца подразделения «Орлан». В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Мужчине с баротравмой оказана медицинская помощь на месте. Его супругу, которая получила касательное осколочное ранение спины, бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода, — написал он.

Ранее ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил Гладков, в результате удара беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.

Также сообщалось, что в Грайворонском округе в селе Смородино две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. Гладков в своем Telegram-канале добавил, что еще один человек получил серьезные ранения.