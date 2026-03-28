28 марта 2026 в 23:03

«Пострадали двое»: в Энергодар сообщили о крупной атаке украинских БПЛА

Пухов: в результате ударов украинских БПЛА в Энергодаре пострадали два человека

В Энергодаре вооруженные силы Украины нанесли серию ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре города, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. По его словам, в результате атак пострадали два мирных жителя, а также повреждены несколько автомобилей.

Сегодня город подвергся серии ударов БПЛА по гражданской инфраструктуре. Враг бил по жилым зонам, объектам и людям. Ранены мирные жители. В результате атаки FPV-дроном пострадали двое: мужчина 1988 г.р. и женщина 1995 г.р, — написал Пухов.

Он добавил, что пострадавшие были доставлены в медсанчасть, где им оказана медицинская помощь. Он добавил, что противник продолжал применять БПЛА, пытаясь поразить прибывшие оперативные службы.

Ранее восемь беспилотников Вооруженных сил Украины уничтожили над территорией Брянской области, передал губернатор региона Александр Богомаз. О пострадавших среди мирных жителей политик ничего не написал.

До этого украинские беспилотники нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В результате атак пострадали трое мирных жителей, повреждены десятки автомобилей, частные дома и коммерческие объекты.

