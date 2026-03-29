ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА

Один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил он.

Утром 29 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 203 украинских беспилотника. По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были отражены в 20 российских регионах и над акваторией Черного моря.

Также стало известно, что в Ленинградской области за ночь 29 марта были сбиты 27 беспилотников, поврежден порт Усть-Луга. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, пострадавших среди людей нет. Спасатели работают на месте возгорания в порту Усть-Луга.

До этого одноэтажный дом загорелся в Донецке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Инцидент произошел в Петровском районе, сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.