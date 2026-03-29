29 марта 2026 в 09:38

ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА

Собянин: ликвидирован летевший на Москву БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил он.

Утром 29 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 203 украинских беспилотника. По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были отражены в 20 российских регионах и над акваторией Черного моря.

Также стало известно, что в Ленинградской области за ночь 29 марта были сбиты 27 беспилотников, поврежден порт Усть-Луга. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, пострадавших среди людей нет. Спасатели работают на месте возгорания в порту Усть-Луга.

До этого одноэтажный дом загорелся в Донецке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Инцидент произошел в Петровском районе, сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо условие потери «трона» Мерцем
Сальдо раскрыл чудовищную правду о Херсоне
Дачникам рассказали, как навсегда избавиться от клещей
Обвиняемый в пособничестве в убийстве Кивы выразил соболезнования дочери
Жителя Курской области убила бомба в коробке
Два человека и водитель без прав попали в больницу после столкновения с ЛЭП
Мощный пожар на площади 700 кв. м произошел в Ярославле
Более 100 рейсов задержали и отменили в российском аэропорту
Ефремов рассказал о сложностях игры «распоследнего негодяя» на сцене
«Заслуживает трибунала»: Алаудинов назвал Зеленского военным преступником
Пулково «разблокировали»
Навроцкий назвал виновников ослабления Европы
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Путин: Россия готова к проведению летней и зимней Олимпиады
ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Тольятти
Водитель Lexus и двое пассажиров погибли при массовом ДТП в Казани
Овчинский: в Люблино начали возводить новый дом по реновации
Москвичам пообещали майское тепло
Пленный боец ВСУ рассказал о гибели большинства сослуживцев
Россиянам объяснили, что им грозит за выбивание ковров на улице
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

