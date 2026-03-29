«14 дней»: посольство Ирана в ЮАР высмеяло заявление о захвате Тегерана Посольство Ирана в ЮАР высмеяло заявление генерала Уганды о захвате Тегерана

Посольство Ирана в ЮАР в соцсетях высмеяло заявление генерала Уганды Мухузи Кайнеругабы о захвате Тегерана за 14 дней. Пост военного был удален из блога после реакции дипломатического представительства.

Иранские дипломаты отметили, что заявление генерала выглядело как новый феномен из шоу Africa's Got Talent. В посольстве подчеркнули, что публикация вызвала широкий резонанс в соцсетях.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru рассказал, что готовность Уганды к противостоянию с Ираном продиктована не военными амбициями, а критической угрозой экономической безопасности и риском голода, который может возникнуть из-за эскалации конфликта в районе Баб-эль-Мандебского пролива. По его словам, обеспокоенность африканских стран вызвана потенциальным перекрытием ключевых торговых маршрутов, что напрямую влияет на продовольственную стабильность региона.

До этого высокопоставленный йеменский военный Абед аль-Тавр заявил, что Йемен для поддержки Ирана может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля. Такой шаг рассматривается как возможная мера давления в рамках ближневосточного конфликта.