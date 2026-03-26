26 марта 2026 в 12:29

Стало известно, почему Уганда готова выступить против Ирана

Готовность Уганды к противостоянию с Ираном продиктована не военными амбициями, а критической угрозой экономической безопасности и риском голода, который может возникнуть из-за эскалации конфликта в районе Баб-эль-Мандебского пролива, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, обеспокоенность африканских стран вызвана потенциальным перекрытием ключевых торговых маршрутов, что напрямую влияет на продовольственную стабильность региона.

Эта озабоченность ближневосточным конфликтом, которую проявляет Уганда, равно как и другие африканские страны, может быть связана с тем, что сейчас поступили заявления о возможности расширения войны на Баб-эль-Мандебский пролив. Там фактически уже задействованы интересы стран Африки. Сорвана поставка удобрений. То есть сырье для их производства идет из района Персидского залива. Эта проблема может грозить континенту голодом. Если еще закроется Баб-эль-Мандебский пролив, то для Африки это будет означать срыв всех поставок. Поэтому африканская обеспокоенность в данном случае ясна, — пояснил Артамонов.

Ранее высокопоставленный йеменский военный Абед аль-Тавр заявил, что Йемен для поддержки Ирана может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля. Такой шаг рассматривается как возможная мера давления в рамках ближневосточного конфликта.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
