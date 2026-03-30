SHOT сообщил, что в Краснодаре беспилотник врезался в жилую многоэтажку SHOT: в Краснодаре беспилотник врезался в жилую многоэтажку и повредил стекла

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Краснодаре беспилотник врезался в жилую многоэтажку на западе города. По версии канала, в результате выбиты стекла, повреждены несколько квартир и около пяти припаркованных автомобилей. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как пишет SHOT, утром местные жители слышали два-три взрыва и видели яркую вспышку. По информации канала, удар пришелся на верхние этажи дома.

Ранее в аэропортах Краснодара и Волгограда ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. По информации источника, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

До этого местные жители сообщили NEWS.ru, что в районе Таганрога прогремело не менее восьми взрывов, параллельно с этим в городе прозвучала сирена воздушной тревоги. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. В результате удара машина загорелась. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода.